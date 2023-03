Moda e tagli capelli, la minigonna a quadri di Melita Toniolo e la chioma lunga (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli outfit sfoggiati da Melita Toniolo sono veramente strepitosi. Recentemente ha scelto una minigonna a quadri e questa è la vera protagonista della primavera 2023. Inoltre si può prendere ispirazione anche dai suoi capelli lunghi. Finalmente è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità a riguardo. Novità Moda primavera 2023 Recentemente Melita ha indossato una t-shirt di colore verde. Questo capo ha lo scollo rotondo e le maniche lunghe. La t-shirt è perfetta per mettere in evidenza le forme. Ovviamente la showgirl ha sfoggiato anche una minigonna di tendenza. Quest'ultima è a vita alta e sono presenti delle pieghe appena accennate. La minigonna è realizzata con un tessuto a quadri di colore blu. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli outfit sfoggiati dasono veramente strepitosi. Recentemente ha scelto unae questa è la vera protagonista della primavera 2023. Inoltre si può prendere ispirazione anche dai suoilunghi. Finalmente è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità a riguardo. Novitàprimavera 2023 Recentementeha indossato una t-shirt di colore verde. Questo capo ha lo scollo rotondo e le maniche lunghe. La t-shirt è perfetta per mettere in evidenza le forme. Ovviamente la showgirl ha sfoggiato anche unadi tendenza. Quest'ultima è a vita alta e sono presenti delle pieghe appena accennate. Laè realizzata con un tessuto adi colore blu. ...

