Mattarella premia “Zia Caterina” Così la tassista di Firenze che aiuta i bimbi malati rompe il protocollo del Quirinale – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 31 marzo 2023) «Per la generosità nel donare serenità ai bambinie alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure». Il presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito motu proprio trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Tra questi c’è ancheBellandi, nota ai più con l’appellativo di “Zia“,ta da«per la generosità nel donare serenità ai bambinie alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ...