Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Bettiol, niente da fare: Ha la febbre, salta il Giro delle Fiandre -

Giro delle Fiandre per Alberto. Il 29enne toscano della Ef Education ha avuto la febbre questa notte e non potrà essere al via della Ronde, domenica: era l'ultimo vincitore italiano, ...Un incontro con Iulian Ciocan, autore di 'Prima che Brenev morisse' 29/03/2023 - Claudia(... dove si parla sia romeno che russo, ma i moldavi "non vogliono averea che fare con il mondo ...Tirreno - Adriatico per Alberto: lo ha comunicato la EF Pro Cycling, che ha fatto sapere in una nota che il corridore non sarà al via dopo la caduta subita correndo la Strade Bianche ...