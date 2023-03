"Barricate in Aula", la tremenda gaffe dei 5 Stelle: non si vota... (Di venerdì 31 marzo 2023) Sul nuovo codice degli appalti si è scatenato tutto l'apparato del campo largo. In particolare a partire lancia in resta sono stati gli esponenti del Movimento CinqueStelle. Come spesso accade ai grillini, però, la gaffe è dietro l'angolo. Accade così che Michele Gubitosa, parlamentare pentastellato si presenta ad Agorà, su RaiTre e per fare il duro gonfia il petto butta li un: «Sul Codice degli appalti faremo le Barricate in Aula». Peccato che quel codice non debba passare dal Parlamento. Si tratta infatti di un decreto legislativo delegato, cioè è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su delega proprio del Parlamento- cosa che è avvenuta nel giugno del 2022 - e quindi diverrà definitivo una volta bollinato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A Gubitosa al massimo resteranno le piazze dove sarà in buona ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Sul nuovo codice degli appalti si è scatenato tutto l'apparato del campo largo. In particolare a partire lancia in resta sono stati gli esponenti del Movimento Cinque. Come spesso accade ai grillini, però, laè dietro l'angolo. Accade così che Michele Gubitosa, parlamentare pentastellato si presenta ad Agorà, su RaiTre e per fare il duro gonfia il petto butta li un: «Sul Codice degli appalti faremo lein». Peccato che quel codice non debba passare dal Parlamento. Si tratta infatti di un decreto legislativo delegato, cioè è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su delega proprio del Parlamento- cosa che è avvenuta nel giugno del 2022 - e quindi diverrà definitivo una volta bollinato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A Gubitosa al massimo resteranno le piazze dove sarà in buona ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: M5S pronto all'opposizione aul codice degli appalti. #Gubitosa: 'Faremo le barricate in Aula' @ultimora_pol - PoliticaNewsNow : Nuovo codice degli appalti, Gubitosa (M5S): 'Faremo le barricate in Aula' - ultimora_pol : M5S pronto all'opposizione aul codice degli appalti. #Gubitosa: 'Faremo le barricate in Aula' @ultimora_pol - Agenparl : AGORA’ (RAI3)/Gubitosa (M5S): In Aula sul Codice degli appalti faremo le barricate - - BrieBus : Certo se questi riescono a portarla in aula, farla passare, promulgare, reggere a problemi di costituzionalità e di… -