Uomini e Donne, Chiara Rabbi replica a Davide Donadei e rivela la verità sui presunti tradimenti (Di giovedì 30 marzo 2023) A seguito delle diChiarazioni che Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista a Novella 2000, l'ex corteggiatrice Chiara Rabbi ha risposto sui social, facendo chiarezza una volta per tutte sulla questione dei presunti tradimenti. Mentre l'ex concorrente del GF Vip 7 ha diChiarato di aver incontrato un'altra persona a dieci giorni di distanza dal termine della loro relazione, che non c'è mai stato nulla di fisico tra loro e che la sua partner era già a conoscenza di questi fatti, in quanto ne avevano già parlato di persona; la sua ex fidanzata la vede diversamente.

