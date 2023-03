Schillaci, 'problemi postura sottovalutati ma dalle conseguenze serie' (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute ) - “I problemi della postura spesso vengono sottovalutati, però la loro mancata individuazione può avere conseguenze nel tempo e possono produrre anche disturbi più seri, con i quali a volte è anche difficile convivere. Si tratta di scompensi che interessano una gran parte della popolazione, tanto da avere ricadute significative sulla salute pubblica”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo intervento al convegno 'Migliorare la postura per una salute più sostenibile', che si è svolto oggi pomeriggio nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, promosso su iniziativa del senatore di FdI Marco Silvestroni. “Fra le conseguenze più comuni di uno scompenso posturale – prosegue il ministro - ci sono le ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute ) - “Idellaspesso vengono, però la loro mancata individuazione può averenel tempo e possono produrre anche disturbi più seri, con i quali a volte è anche difficile convivere. Si tratta di scompensi che interessano una gran parte della popolazione, tanto da avere ricadute significative sulla salute pubblica”. Così il ministro della Salute Orazionel suo intervento al convegno 'Migliorare laper una salute più sostenibile', che si è svolto oggi pomeriggio nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, promosso su iniziativa del senatore di FdI Marco Silvestroni. “Fra lepiù comuni di uno scompensole – prosegue il ministro - ci sono le ...

