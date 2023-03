Jeremy Renner | prima intervista dopo l’incidente | “Ho perso molta carne e molte ossa | ma lo rifarei per salvare mio nipote”

(Di giovedì 30 marzo 2023) A tre mesi dal grave incidente che gli è quasi costato la vita,ha rilasciato un’esclusiva alla Abc, che andrà in onda il 6 aprile su Abc News con il titolo ‘: the Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph‘ (letteralmente ‘: l’a Diane Sawyer – Una storia di terrore, sopravvivenza e trionfo‘). Nel video promozionale del servizio,parla del dolore provato nele delle ripercussioni che questo ha avuto sul suo corpo: “Otto costole rotte in 14 punti. Frattura al ginocchio destro, alla caviglia destra, alla tibia sinistra, alla caviglia sinistra, alla clavicola destra e alla spalla destra. Volto tumefatto e cavità oculare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogcupoftea : Jeremy Renner parla dell'incidente con lo spazzaneve - Piergiulio58 : 'Ho scelto di sopravvivere': Jeremy Renner rivive l'incidente con lo spazzaneve. L'attore di 'Hawkeye' ha raccontat… - foto_nerd : 'Ho scelto di sopravvivere': la prima intervista a cuore aperto di Jeremy Renner dopo l'incidente - infoitcultura : Jeremy Renner nella prima intervista dopo l’incidente: “Lo rifarei” - infoitcultura : Jeremy Renner si racconta dopo l’incidente: “Ho scelto di sopravvivere, lo rifarei per mio nipote” -

... Avventura) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Joss Whedon, con Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson,, Samuel L. Jackson, Clark ...Dopo aver rischiato la vita sul vialetto di casa in Nevada il giorno di Capodanno nell'incidente con lo spalaneve,ha rilasciato la sua prima intervista a Abc News , che il 6 aprile ...L attore ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a tre mesi dall incidente con lo spazzaneve.racconta per la prima volta lo spaventoso incidente di inizio ...

Jeremy Renner, prima intervista dopo l'incidente TGCOM

Vedremo cosa accadrà. L’attore Jeremy Renner ha ringraziato la figlia di dieci anni per averlo aiutato a guarire dopo il terribile incidente con uno spazzaneve che lo ha coinvolto lo scorso gennaio.Jeremy Renner si mostra in pubblico per la prima volta dopo l’incidente dello scorso gennaio, quando è stato investito da uno spazzaneve nel ...