Inter, ora più spazio ad Asslani (Di giovedì 30 marzo 2023) Asslani pronto a giocarsi nuove chance con l'Inter Se l'infortunio di Calhanoglu mette nei guai Inzaghi, lo stesso dall'altro lato aiuterà l'allenatore a puntare maggiormente anche su chi ha giocato meno, come per esempio Asslani. "Kristjan Asllani vedrà il campo con più continuità: l'albanese classe 2002 è stato impiegato poco o nulla in questo nuovo anno, ma un suo minutaggio crescente era nell'aria già a prescindere dallo stop a Calhanoglu. Le partite all'orizzonte sono moltissime e Inzaghi non potrà rischiare di logorare i titolari: un parziale turnover è previsto e l'ex Empoli è nella lista dei calciatori in cerca di spazio. Il club punta su di lui per il futuro e vorrebbe ammirarne le geste più spesso: i presupposti ci sono. A maggior ragione con il turco fuori causa o, successivamente, in fase di rientro: ...

