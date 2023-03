Gas, semiconduttori e valuta: così le sanzioni ora fanno scricchiolare l’economia russa (Di giovedì 30 marzo 2023) Putin ha dovuto ammettere che le sanzioni «si sentono»: colpiti gas (l'export è quasi dimezzato), petrolio, semiconduttori, valuta. E gli scambi con la Cina non compensano le perdite Leggi su corriere (Di giovedì 30 marzo 2023) Putin ha dovuto ammettere che le«si sentono»: colpiti gas (l'export è quasi dimezzato), petrolio,. E gli scambi con la Cina non compensano le perdite

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : In un anno l’export di gas russo si è dimezzato (-46%), gli introiti per la vendita del petrolio sono diminuti del… - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: 'LE PROSPETTIVE CUPE DI MOSCA Gas, semiconduttori, petrolio e valuta: così le sanzioni ora fanno scricchiolare l'econo… - IlMagodiIos : RT @MarcoFattorini: In un anno l’export di gas russo si è dimezzato (-46%), gli introiti per la vendita del petrolio sono diminuti del 60%,… - MichaelaMeroni : RT @MarcoFattorini: In un anno l’export di gas russo si è dimezzato (-46%), gli introiti per la vendita del petrolio sono diminuti del 60%,… - mario0549 : RT @MarcoFattorini: In un anno l’export di gas russo si è dimezzato (-46%), gli introiti per la vendita del petrolio sono diminuti del 60%,… -