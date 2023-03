Farina di grillo, cosa c’è (davvero) dietro il via libera UE (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Europa ha deciso che mangiare gli insetti fa bene. Sono super proteici, hanno un basso impatto ambientale e sono un ottimo modo per aggiungere un sapore unico ai piatti. Almeno così dicono gli esperti. cosa ha deciso l’UE Con l’inizio del 2023 la Commissione europea ha dato via libera a una serie di novel food su proteine da funghi, riso, piselli, latte e insetti. Proprio l’utilizzo degli insetti nell’alimentazione umana ha fatto storcere il naso alle nostre latitudini dove con l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione da fine gennaio è stata autorizzata la commercializzazione in Unione Europea della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (grillo domestico). E la polvere di grillo ha scatenato un gran polverone. Il timore diffuso tra gli italiani (e non solo) è ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 marzo 2023) L’Europa ha deciso che mangiare gli insetti fa bene. Sono super proteici, hanno un basso impatto ambientale e sono un ottimo modo per aggiungere un sapore unico ai piatti. Almeno così dicono gli esperti.ha deciso l’UE Con l’inizio del 2023 la Commissione europea ha dato viaa una serie di novel food su proteine da funghi, riso, piselli, latte e insetti. Proprio l’utilizzo degli insetti nell’alimentazione umana ha fatto storcere il naso alle nostre latitudini dove con l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione da fine gennaio è stata autorizzata la commercializzazione in Unione Europea della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus (domestico). E la polvere diha scatenato un gran polverone. Il timore diffuso tra gli italiani (e non solo) è ...

