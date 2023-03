Clizia Incorvaia, l'appello disperato ai fan: "Aiutatemi a convincere Paolo!", l'influencer vuole allargare la famiglia (Di giovedì 30 marzo 2023) Clizia Incorvaia vuole allargare la famiglia, ma il compagno Paolo Ciavarro sembra irremovibile: l'influencer chiede aiuto ai fan Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno festeggiato giusto il mese scorso, il primo compleanno del loro bambino: Gabriele. Clizia era già diventata mamma: dal suo matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni, è nata la splendida Nina, mentre Paolo, proprio grazie alla compagna conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello Vip è diventato per la prima volta papà. Una sfida doppia per il volto noto di Forum che, non solo ha dovuto farsi spazio nella vita della bambina di Clizia, ma è stato particolarmente attento e premuroso con la sua compagna che, dopo il parto, non ha mai negato di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 marzo 2023)la, ma il compagno Paolo Ciavarro sembra irremovibile: l'chiede aiuto ai fane Paolo Ciavarro hanno festeggiato giusto il mese scorso, il primo compleanno del loro bambino: Gabriele.era già diventata mamma: dal suo matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni, è nata la splendida Nina, mentre Paolo, proprio grazie alla compagna conosciuta all'interno della casa del Grande Fratello Vip è diventato per la prima volta papà. Una sfida doppia per il volto noto di Forum che, non solo ha dovuto farsi spazio nella vita della bambina di, ma è stato particolarmente attento e premuroso con la sua compagna che, dopo il parto, non ha mai negato di ...

