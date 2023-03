Capelli: le acconciature da sposa per la primavera-estate 2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) Raccolti romantici, code effortless chic, chiome sciolte movimentate da onde leggere, grintosi faux bob. La nuova calda stagione strizza l'occhio alla tradizione, ma senza rinunciare al piglio più contemporaneo Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 marzo 2023) Raccolti romantici, code effortless chic, chiome sciolte movimentate da onde leggere, grintosi faux bob. La nuova calda stagione strizza l'occhio alla tradizione, ma senza rinunciare al piglio più contemporaneo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kyaramente_si : Ho ignorato le foto di tagli perché pinterest mi mostra soltanto acconciature e tinte da quando lo uso per ispirazi… - LauraFatighenti : @serracchiani @Deputatipd @bragachiara Proprio proprio azzerbinata al capo,eh? Ad ogni cambiamento una vera donna r… - FlaviaStrazzant : Postazione sempre pronta! #flaviastrazzantihairstylist #attrezzidelmestiere #postazione #phon #ferro #anni50… - yunhopoweranger : adesso che mi sono tagliata i capelli dovrò salvarmi i video di acconciature da fare con i capelli corti su ig :< - tsk_me2 : @B0ARSH3AD io uguale. Più che mancarmi invidio le acconciature che non ho mai potuto fare coi capelli lunghi, per i… -