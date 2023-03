Anitta | il successo anche come icona di stile | i look più glam

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 marzo 2023)è una cantante brasiliana che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé non soltanto per la sua musica, maper il suo gustosul red carpet. Larissa de Macedo Machado, nota semplicemente, ha gestito l’improvvisopiombatole addosso. Envolver, il suo brano, è piaciuto così tanto da diventare rapidamente una hit internazionale e da quel momento la buona stella non le ha mai voltato le spalle.. Crediti: Ansa – VelvetMagClasse 1993,quest’oggi – 30 marzo – compie 30 anni ed è diventata rapidamente un punto di riferimento per la generazione Millennials. Cantante e ballerina brasiliana, è diventata rivelazione dell’anno nel 2013, premiata dall’APCA. La sua musica, infatti, risale a molto tempo prima del ...