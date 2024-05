Panchina Milan - Fabio Capello attacca Cardinale | sbagliato cercare all’estero…

(Di giovedì 9 maggio 2024), l’ex tecnico rossonerohato la scelta di Gerrydi cercare solamente allenatori all’estero…: ecco cosa penso sulla scelta di allenatori stranieri… View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it) LEGGI ANCHENapoli, Aurelio De Laurentiis ha scelto Stefano Pioli: i dettagli del contratto L'articolo proviene da Daily

Panchina Milan , il club è in cerca di un allenatore per il dopo Stefano Pioli: l’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha le idee chiare… Panchina Milan , l’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha le idee chiare su chi potrebbe essere il sostituto di ...

Milan, riecco Maldini: "Berlusconi un secondo padre, la sua impronta è ovunque" - milan, riecco Maldini: "Berlusconi un secondo padre, la sua impronta è ovunque" - A un anno dal suo addio al milan, Paolo Maldini, ex bandiera rossonera ed ex direttore dell'area tecnica, torna a parlare ai microfoni di Radio Serie A e lo fa in una lunga intervista in cui tocca mol ...

Capello: "Allegri Scaricano su di lui le colpe di una squadra non forte" - Capello: "Allegri Scaricano su di lui le colpe di una squadra non forte" - Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Juventus e milan, parla anche del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, il cui futuro a ...

Interviste: vai alla sezione - Interviste: vai alla sezione - L'ex tecnico rossonero: "Dal 2000 solo Mourinho è arrivato dall'estero e ha vinto, qualcosa vorrà dire. Ma l'usato sicuro ci piace poco" ...