Tiro a segno - Coppa del Mondo Baku 2024 | successi per Liu e Janssen nella carabina 3 posizioni

(Di giovedì 9 maggio 2024) E’ andata ad Annala vittoriafinale dellasportiva 3da 50 metri femminile, valida per la tappa didelladeldi. L’atleta tedesca ha avuto la meglio con il punteggio di 467.2, che le ha permesso di precedere la svizzera Nina Christen, seconda con 465.3. Sul gradino più basso del podio, infine, la cinese Han Jiayu con 453.5. Sono state eliminate nelle qualificazioni invece tutte le italiane in gara: la migliore è stata Sofia Ceccarello, 24^ con 598; più indietro Barbara Gambaro, 35^ con 587 e Martina Ziviani, 50^ con 583. Per quanto riguarda la finale maschile in Azerbaigian, invece, è arrivato l’uno-due Cina. Primo Yukun Liu con 467.3, davanti al ...

Martin Podhrasky trionfa in finale nella pistola semiautomatica , nella tappa valida per la Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno maschile. Il ceco chiude con 32/40 battendo il cinese Xinjie Wang. Terzo posto per il francese Clement Bessaguet ...

Va in archivio la finale della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile della tappa della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a segno in corso a Baku , in Azerbaigian: vittoria della teutonica Anna Janssen , mentre la migliore delle azzurre è ...

Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2024: Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni, 24ma Sofia Ceccarello - tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2024: Anna Janssen vince nella carabina 3 posizioni, 24ma Sofia Ceccarello - Va in archivio la finale della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile della tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno in corso a Baku, ...

Cesena, “porta in strada un tavolo e la tua allegria”: via ex Tiro a Segno fa festa a un anno dall’alluvione - Cesena, “porta in strada un tavolo e la tua allegria”: via ex tiro a segno fa festa a un anno dall’alluvione - «Ancora l’argine del fiume non lo hanno alzato e rimborsi non sono arrivati, ma almeno per quel giorno abbiamo deciso di fare festa». È Francesca ...

Cesena, aspettando risarcimenti e lavori la via ex Tiro a Segno fa festa con “Tin bota Romagna” - Cesena, aspettando risarcimenti e lavori la via ex tiro a segno fa festa con “Tin bota Romagna” - «Ancora l’argine del fiume non lo hanno alzato e rimborsi non sono arrivati, ma almeno per quel giorno abbiamo deciso di fare festa». È Francesca ...