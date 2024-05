Marvel Rivals | un datamine rivela già roster e arene

Marvel Rivals: Il roster trapela Online - marvel rivals: Il roster trapela Online - marvel rivals, sta per essere lanciato da NetEase come free-to-play. Attualmente, una versione alpha chiusa è in fase di test e alcuni dataminer hanno scoperto 39 personaggi che faranno parte ...

Disney Plus, Hulu, Max Streaming Bundle Coming New Partnership Unveiled - Disney Plus, Hulu, Max Streaming Bundle Coming New Partnership Unveiled - The ultimate streaming subscription is now brewing, with this new bundle announced earlier today, offering the entirety of Disney+, Hulu, and Max under one payment. This new partnership was recently ...

Marvel Rivals: Svelati i personaggi presenti al lancio - marvel rivals: Svelati i personaggi presenti al lancio - L'universo dei videogiochi si prepara a un nuovo arrivo epico: marvel rivals. Creato da NetEase, questo sparatutto PvP basato sull'universo dei supereroi ...