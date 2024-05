La Promessa - anticipazioni 10 maggio | Margarita minaccia Cruz

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 9 maggio 2024) La10: scontro traper via di Martina. Romulo dà un’importante notizia a Pia. La10non vuole chede @la(Foto da Facebook)La marchesa ha chiesto al marito Alonso di far restare Martina a “La“, dopo che è emerso ciò che veramente l’aveva porta lì. La madre, invece, non vuole e accusa la cognata di intromettersi in faccende che non la riguardano; esige che non “importuni” più sua figlia, altrimenti svelerà a tutti una notizia inconfessabile che riguarda loro: di che cosa si tratterà? ...