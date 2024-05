Marco Manfrinati shock | È stato mio suocero ad aggredirmi con una mazza da golf

(Di giovedì 9 maggio 2024) Che fosse impavido e avesse una gran faccia tosta (eufemismo) lo ha visto tutta Italia al momento dell’arresto, quando, ammanettato e scortato dai poliziotti, si è voltato a favore di telecamere sorridendo e provocando la ex suocera: “Come sta tuo marito?”. Che lui stesso aveva ucciso, dopo aver aggredito la ex moglie, Lavinia Limido. Lui è, 40 anni, avvocato autosospeso, di Busto Arstizio. Leggi anche: Sfregia la ex moglie e uccide il padre. Poi, in manette, provoca la suocera: “Come sta tuo marito?”Leggi anche: Lavinia Limido, parla la mamma: “avrebbe voluto sterminare la mia famiglia e suicidarsi” Il motivo della furia omicida Una causa di separazione difficilissima. Ci sarebbe questo dietro l’odio checovava nei confronti di tutta la famiglia ...

"Il mio obiettivo era la mia ex, mio suocero si è messo in mezzo e l'ho accoltellato": è quanto ha detto durante l'interrogatorio Marco Manfrinati , l'uomo accusato di aver tentato di uccidere l'ex moglie e di aver accoltellato mortalmente il ...

Faccia a faccia tra Marco Manfrinati e il gip di Varese dopo l?arresto per il tentato omicidio della ex moglie Lavinia Limido e per l?omicidio dell?ex suocero Fabio...

Faccia a faccia tra Marco Manfrinati e il gip di Varese dopo l?arresto per il tentato omicidio della ex moglie Lavinia Limido e per l?omicidio dell?ex suocero Fabio...

Omicidio di Varese, resta in carcere Marco Manfrinati: il gip ne ha convalidato il fermo - Omicidio di Varese, resta in carcere marco manfrinati: il gip ne ha convalidato il fermo - Resta in carcere, con l’accusa di tentato omicidio e omicidio, marco manfrinati, l’ex avvocato di 40 anni che lo scorso 6 maggio, a Varese, ha sfregiato l’ex moglie Lavinia Limido a coltellate, ...

Marco Manfrinati: «Mio suocero mi ha aggredito con una mazza da golf, così l'ho colpito. Ma io stavo andando a costituirmi» - marco manfrinati: «Mio suocero mi ha aggredito con una mazza da golf, così l'ho colpito. Ma io stavo andando a costituirmi» - VARESE - Faccia a faccia tra marco manfrinati e il gip di Varese dopo l’arresto per il tentato omicidio della ex moglie Lavinia Limido e per ...

Premeditazione e futili motivi, convalidato l’arresto di Marco Manfrinati - Premeditazione e futili motivi, convalidato l’arresto di marco manfrinati - l'ex suocero di manfrinati, e il tentato omicidio dell'ex moglie, Lavinia Limido Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese, Alessandro Chionna, ha confermato l’arresto di marco ...