Orrore in strada | scendono dal furgone e scaricano nove cadaveri

(Di giovedì 9 maggio 2024) Unche si ferma in mezzo alla, due uomini che escono dal veicolo e poi, come se niente fosse, iniziano a scaricare qualcosa dal bagagliaio:di persone, abbandonate lì sull'asfalto. Immagini terribili che arrivano dalla cittadina di Fresnillo, in Messico, dove le telecamere...

CRONACA DI Roma (Nova) – Un uomo e’ morto investito da un furgone sulla via del Mare a Roma . Il grave incidente e’ avvenuto all’altezza del km 10250, in direzione Ostia, poco dopo le 5 di questa mattina. L’ uomo e’ stato travolto da un furgone ...

L'ennesima macabra scena registrata in alcuni video di sorveglianza e avvenuta nei giorni scorsi in Messico , nella cittadina di Fresnillo. Qui da giorni si assiste a una escalation di violenza innescata dalle gang e dai cartelli criminali del ...

Pescara, Mauro Cerne morto dopo uno schianto in moto contro furgone: sub specializzato, aveva 59 anni - Pescara, Mauro Cerne morto dopo uno schianto in moto contro furgone: sub specializzato, aveva 59 anni - SILVI Schianto tra furgone e moto a Silvi: muore Mauro Cerne ... forse mentre si stava immettendo sulla strada, contro la Honda XL 750 Transalp con in sella Cerne. L’impatto è stato violentissimo: ...

Incidenti oggi, 41enne morto investito sulla Tangenziale Est Milano/ Roma, passante travolto da furgone - Incidenti oggi, 41enne morto investito sulla Tangenziale Est Milano/ Roma, passante travolto da furgone - Incidenti oggi, 41enne morto investito sulla Tangenziale Est Milano. A Roma un uomo è stato travolto e ucciso da un furgone, i dettagli ...

Si fermano col furgone e scaricano nove corpi in mezzo alla strada: orrore in Messico - Si fermano col furgone e scaricano nove corpi in mezzo alla strada: orrore in Messico - L'ennesima macabra scena registrata in alcuni video di sorveglianza e avvenuta nei giorni scorsi in Messico, nella cittadina di Fresnillo ...