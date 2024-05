Con il governo Meloni è un’abbuffata di decreti Omnibus Da inizio legislatura ne sono stati approvati già venti

(Di giovedì 9 maggio 2024) Doveva essere ilche avrebbe messo un freno aie, invece, quello di Giorgiasi sta imponendo come quello che ne hapiù di tutti. A dirlo molto chiaramente è OpenPolis secondo cui “la scorsa settimana è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto Pnrr quater” che “malgrado l’importanza del provvedimento per diversi aspetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)” ha fatto scalpore perché “il dibattito politico si è concentrato sull’approvazione di un emendamento sui servizi nei consultori”. “L’articolo introdotto si inserisce quindi nella disciplina che regola l’aborto, una materia particolarmente sensibile da un punto di vista politico, che peraltro ha ben poco a che fare con l’oggetto del decreto in conversione”. Si ...

Cos’è la riforma del premierato in Italia: significato e rischio referendum per Meloni - Cos’è la riforma del premierato in Italia: significato e rischio referendum per meloni - Il governo della Repubblica è composto del presidente del Consiglio ... in Aula durante le seconde votazioni a Giorgia meloni servirà il sì dei due terzi dei componenti sia al Senato sia alla Camera.

Un anno dopo l’alluvione in Emilia Romagna, il Governo non ha fatto nulla per prevenire nuovi disastri - Un anno dopo l’alluvione in Emilia Romagna, il governo non ha fatto nulla per prevenire nuovi disastri - È passato un anno dopo l’alluvione in Emilia Romagna, il governo meloni in 12 mesi non ha fatto nulla per prevenire nuovi disastri o di mitigarne gli ...

Premierato: Meloni va avanti, il Quirinale non sarà più “supplente” - Premierato: meloni va avanti, il Quirinale non sarà più “supplente” - governo stabile e un Colle garante, la premier difende così una riforma che mira a rafforzare la democrazia e la credibilità internazionale dell’Italia ...