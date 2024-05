Glen Powell in trattative per il nuovo film di J J Abrams

Twisters: Glen Powell è il domatore di tornado nel secondo trailer del disaster movie - Twisters: Glen powell è il domatore di tornado nel secondo trailer del disaster movie - Twisters: Glen powell è il domatore di tornado nel secondo trailer del disaster movie Il nuovo trailer del sequel del cult anni 90 invita a prepararsi a una corsa senza precedenti ...

Sydney Sweeney put on a very leggy display in tiny metallic shorts and knee-high stockings as she heads out in New York after the Met Gala - Sydney Sweeney put on a very leggy display in tiny metallic shorts and knee-high stockings as she heads out in New York after the Met Gala - The actress, 26, looked sensational as she stepped out in gunmetal-beaded high-waisted shorts and a silky, shimmering blouse.

Glen Powell in trattative per il nuovo film i J.J. Abrams - Glen powell in trattative per il nuovo film i J.J. Abrams - Deadline ha riferito che il lanciatissimo attore sarebbe entrato in trattative per entrare nel cast del nuovo film scritto e diretto da J.J. Abrams. Nessun dettaglio sulla trama è stato al momento ...