Stangata bollette elettriche? Un regalo dell’ossessione green contro il nucleare

(Di giovedì 9 maggio 2024)per le famiglie italiane, che lo scorso anno hanno sborsato in media oltre 960 euro a testa. A conti fatti, è quasi un quarto in più della media europea a parità di consumi. Il dato naturalmente è una media, basata sulle tariffe rilevata da Eurostat includendo anche le imposte. Più che sulla somma nuda e cruda vale tuttavia la pena concentrare l’attenzione sull’aggravio percentaule, esattamente pari al 23%, rispetto agli altri Stati europei. Perchè questo è il divario che toglie competitività alle nostre aziende, a partire dalle più piccole. Non solo, se in Italia si applicassero le tariffe calcolate come media di quelle europee, il costo complessivo delledella luce si alleggerirebbe di oltre 180 euro l’anno. Un bel sollievo, soprattutto per i redditi più bassi. Analizzando le ...