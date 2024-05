Terrorismo - Meloni ricorda Mor - Impasta -o, Livatino | Ricordiamoli per l’Italia e i valori che amiamo

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Quella di oggi è una data che ha segnato profondamente la memoria e la coscienza della nostra Nazione”. Inizia così la riflessione che la premieraffida ai suoi canali social perre il Giorno della memoria dedicata alle vittime dele delle stragi. “Era il 9 maggio 1978 quando il corpo di Aldo Moro, barbaramente assassinato dalle Brigate rosse, veniva rinvenuto nel bagagliaio di un’automobile in via Caetani a Roma. Lo stesso giorno cadeva, per mano mafiosa, Peppinoto. Ed era il 9 maggio del 2021 il giorno in cui veniva proclamata la beatificazione di Rosario, magistrato ucciso dalla Stidda”. 9 maggio, giorno dedicato alla memoria delle vittime dele delle stragi “Un uomo di Stato, un attivista coraggioso e un giudice – sono le ...

A quattro anni di distanza dal giorno in cui i carri militari hanno sfilato per le vie di Bergamo, carichi dei corpi delle vittime del Covid -19, oggi l’Italia onora tutti coloro che hanno perso la vita a causa della terribile epidemia che ha ...

“Qualcuno si chiede se la Santanché si dovrebbe dimettere o meno. La domanda è impropria, perché lei si dovrebbe dimettere indipendentemente dalle sue responsabilità penali e da quello che sarà il giudizio. Un ministro dello Stato non può cadere in ...

Mattarella al giorno della memoria per le vittime del terrorismo - Mattarella al giorno della memoria per le vittime del terrorismo - "Il Senato della Repubblica ospiterà oggi la celebrazione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, istituito con legge n.

Cos’è la riforma del premierato in Italia: significato e rischio referendum per Meloni - Cos’è la riforma del premierato in Italia: significato e rischio referendum per meloni - La memoria subito corre alla riforma costituzionale voluta da Matteo Renzi e poi bocciata dagli italiani in occasione del referendum che si è tenuto nel 2016, un rischio che Giorgia meloni sembrerebbe ...

