Yellowstone | tutte le serie prequel e spin-off in arrivo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Sul piccolo schermo sta prendendo forma un nuovo universo narrativo condiviso: non stiamo parlando del Marvel Cinematic Universe, né di Star Wars o Star Trek, e neppure dei morenti DCEU e Arrowverse. Si tratta di una saga tutta televisiva, che non parla di supereroi o di creature fantastiche, ma ambisce a far rivivere in chiave inedita un genere dal sapore antico: il western. Tutto è iniziato nel 2018, con il debutto negli Stati Uniti di, un telefilm ambientato nel Montana contemporaneo e dedicato alla tenace lotta quotidiana di John Dutton III nel conservare il ranch di famiglia e difenderlo da ogni tipo di minaccia esterna. Quella nato dalla penna di Taylor Sheridan era una creatura decisamente insolita: un avvincente neo-western fortemente intriso di crime e di family drama, più vicino a Justified e a Sons of Anarchy che a Deadwood. Una scommessa, quella ...

Quando esce Yellowstone 5 episodio 9: la serie tv con Kevin Costner è tornata sugli schermi italiani con la quinta stagione a partire dall’1 marzo in prima visione assoluta su Sky, on demand e in ...Persino la coppia più chiacchierata di Hollywood è fan della serie di Taylor Sheridan e "shippa" per due personaggi precisi.