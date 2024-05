Scomode verità - dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza | rivedi la diretta con Alessandro Di Battista e Alessandro Barbero

Giovedì 2 maggio alle 18 una diretta social vedrà protagonisti Alessandro Di Battista e Alessandro Barbero che dialogheranno sui temi trattati nell’ultimo libro di Di Battista: “Scomode verità, dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza” edito da Paper First. “Ho scritto “Scomode verità” per ... Continua a leggere>>