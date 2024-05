Gli ayatollah alzano confusamente il volume della propaganda e della repressione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 4 maggio 2024) Ottantacinque anni fa nasceva Radio Iran, la prima emittente di Stato nel Paese mediorientale. In un territorio in cui quasi l’ottanta per centopopolazione era analfabeta, la possibilità di ascoltare le notizie rappresentò una vera e propria rivoluzione sociale e politica. Era l’aprile del 1939 e l’antico Impero persiano stava entrando in una fase di modernizzazione sotto la guida dello Scià Reza Pahlavi. Suo figlio Mohammad Reza Pahlavi, salito al trono nel 1941, portò avanti l’opera del padre. Con lui Radio Iran contribuì in maniera decisiva all’alfabetizzazione, allo sviluppo agricolo e industriale e all’educazione pubblica su concetti come l’emancipazione delle donne e la libertà personale. La Rivoluzione culturale del 1979 guidata dall’Ruhollah Khomeini ha soffocato i messaggi liberali trasmessi da Radio Iran e ...