L’Europa al voto tra guerra - crisi e la lezione della Storia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 4 maggio 2024) Mentreè in pienaadolescenziale – in preda a dissidi interni e conflitti di crescita, alla ricercapropria identità futura – l’Italia si prepara a dare il suo contributo alle prossime elezioni mostrando, senza pudore, di cosa è capace la politica nostrana. Quando si dice «il pesce puzza dalla testa». Ed ecco che schierare in campo i leader dei principali partiti italiani – in capo tra tutti la nostra premier – da destra a sinistra, passando per il centro, si prospetta una kermesse da prima serata, non tanto edificante per la dignità delle istituzioni democratiche, ma sicuramente molto rappresentativa del sentiment dominante e di quanto la politica abbia sempre meno a che fare direttamente con idee e progetti, e sia invece sempre più questione di popolarità, imboniture e di fanclub più o meno consapevoli. Il teatro ...