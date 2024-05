Terribile incidente oggi | morti e feriti - il bilancio dello schianto

L'impatto è stato violentissimo, purtroppo fatale. Chiara Bassutti, 26enne di Spilimbergo (Pordenone), è morta in un incidente che si è verificato nella tarda serata di venerdì 3 maggio a Istrago, frazione di Spilimbergo, lungo la strada regionale 464, nel tratto in cui assume il nome di via ... Continua a leggere>>