F1 - gara sprint GP Miami | contatto multiplo al primo gir - ritiro per Norris

(Di sabato 4 maggio 2024) Landoabbandona ladel Gran Premio didopo appena tre curve. Podo dopo il via, Fernando Alonso tocca Lance Stroll in curva 3. Il canadese dell’Aston Martin va poi a toccare Landoe il numero 4 della McLaren è costretto ad uscire dalla propria monoposto. La Safety Car fa così la sua prima apparizione statunitense, con Lance Stroll che nel frattempo torna ai box e si ritira per dei danni alla propria vettura. SportFace.

Gp Cina : Max domina anche a Shanghai, passi indietro della Ferrari per la prima volta in stagione giù dal podio. Bene McLaren con Lando Continua a leggere>>

La McLaren spera di avvicinarsi alla Red Bull con dieci aggiornamenti - LaMcLaren ha presentato ben dieci aggiornamenti in vista del weekend del Gran Premio di Miami. Lando norris ha tutti questi aggiornamenti, mentre Oscar Piastri ne ha solo alcuni. Zak Brown spera che q ... Continua a leggere>>

F1, Gp Miami: Verstappen in pole nella Sprint race in programma alle 18 - Il “Circus” della Formula Uno è in Florida per il primo "GP americano" della stagione, secondo consecutivo con la Sprint. Si corre a Miami nell’International Autodrome. Ancora una volta l’uomo da batt ... Continua a leggere>>

F1, Sprint Race GP Miami diretta live: Leclerc ci prova allo start ma è subito Safety Car! - Il racconto in diretta della gara Sprint del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Si corre nel Miami International Autodrome. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma al ... Continua a leggere>>