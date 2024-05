Per chi era il profumo - il sospetto di Striscia su Fassino | cosa non torna | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Si sono mossi anche i magistrati di Civitavecchia sul caso del presunto tentato furto di unal duty free dell'aeroporto di Fiumicino: il parlamentare del Pd Pieroè indagato, una scelta volta "a sua tutela" come trapela dalla procura laziale. Come noto, le testimonianze contenute nella relazione della Polaria partita dopo la denuncia della società del negozio, evidenziano altri casi analoghi con protagonista. A ricostruire la vicenda focalizzando sui punti oscuri delle versioni fornite è stato il tg satirico di Canale 5,la notizia. "Se il, come dichiara, avesse comprato il(una bottiglietta di Chanel Chance, ndr) per la moglie forse lo avrebbe comprato al ritorno da Bruxelles e non partendo da Roma - spiega il conduttore Gerry ...