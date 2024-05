Siviglia vs Granada – probabili formazioni

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilospita il, in pericolo di retrocessione, nella partita di domenica 5 maggio della Liga allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan. Gli uomini di Quique Sanchez Flores vogliono chiudere la campagna elettorale in modo positivo, avendo evitato la sconfitta nelle ultime quattro, ma affrontano una squadra motivata che potrebbe perdere la permanenza in massima serie se i risultati di questo fine settimana dovessero andare contro di loro. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSi prevedeva che ilavrebbe terminato la stagione nella parte bassa della classifica, ma una rinascita a fine stagione potrebbe causare una ...

Siviglia-Granada è una gara valida per la trentaquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici La stagione è praticamente “finita” sia per il Siviglia, sia per il Granada. I primi ormai hanno raggiunto la salvezza con una buona seconda parte di ... Continua a leggere>>

Il Real Madrid vince la Liga se... tutte le combinazioni - Il club che ha vinto di più in Spagna e in Europa si sta avviando verso un altro trionfo. Match point per il Real Madrid, primo in Liga e che oggi alle 16.15 affronterà. Continua a leggere>>

Allegri: “Ho avuto la fortuna di far parte di questo club. Il Dna della Juve va rispettato” - Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Roma che potrebbe regalare la matematica certezza del pass Champions ... Continua a leggere>>

siviglia-granada, il pronostico de LaLiga: riflettori sulla ripresa - Stagione che volge al termine, con LaLiga che si appresta a mandare in scena il 34° turno di campionato. Torneo che viaggia verso un epilogo piuttosto ... Continua a leggere>>