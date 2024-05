Robe da pazzi | il giornale di Elkann fa la morale sulla libertà di stampa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 4 maggio 2024) Quando questa mattina ho letto l’apertura di Repubblica, non volevo crederci. Il titolo è “di, l’Italia arretra” ed intervistano dei tizi di “Reporter senza Frontiere” che, con il loro solito strascico di sciocchezze, hanno dato il via al festival del “Resistere alle pressioni del regime”. Il punto fondamentale è che questa è la classica idiozia secondo cui io dovrei unirmi a Giannini per andare sul colle di Portofino a combattere contro l’occupazione nemica, che sarebbero i fascisti. Sì, perché in Italia, secondo Repubblica, manca ladi. Mi viene un po’ da ridere. Sapete perché? Perché mentre questi parlano di regime, il più importante premio cinematografico italiano – il David di Donatello – va a premiare al primo posto un film che si occupa di immigrazione ed al secondo uno che si ...