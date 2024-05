Furia Leclerc su Ocon che lo ha tamponato prima della Sprint Race a Miami | “Stava dormendo!”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.03 Lo schieramento di partenza si sta di nuovo riempiendo. Tra pochi secondi si parte con la Sprint Race ! 18.02 Cornice di pubblico davvero splendida! Albon intanto partirà dai box. 18.01 I piloti sono impegnati sui 5.412 metri del Miami International ... Continua a leggere>>

incredibile quanto successo poco prima del via della Sprint Race del GP di Miami di F1. uscendo dai box per raggiungere la pit lane e dunque la griglia di partenza, Esteban Ocon, per una sua disattenzione mista all’unsafe release da parte del team Alpine, è andato a impattare contro la Ferrari di ... Continua a leggere>>