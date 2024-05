Il generale ucraino | Senza armi a Kiev - l' Ue finirà nel mirino di Putin

(Di sabato 4 maggio 2024) Continuano le violente manifestazioni studentesche pro-Palestina negli USA, culminati in scontri con la polizia, in particolare a Los Angeles. Mentre dallUcraina arriva il monito del... Segui su affaritaliani.it

L'11 marzo 2024 è stato pubblicato su Facebook il video di un presunto servizio della BBC. L'emittente britannica avrebbe dato la notizia secondo cui il sito investigativo Bellingcat avrebbe scoperto che l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha ricevuto 53 milioni ...

Berlino, 1.500 partecipanti a conferenza su ripresa ucraina - Il governo tedesco si aspetta circa 1.500 partecipanti alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina (Urc) che si terrà a Berlino l'11-12 giugno: lo ha detto la ministra federale per la Cooperazione e ...

Allarme 007 Ucraina: "Russia potrebbe prendere paesi Baltici in 7 giorni" - La Russia sta avanzando sul campo di battaglia ucraino e potrebbe "prendere i Paesi baltici in sette giorni" se gli alleati di Kiev non intensificano il loro sostegno. A lanciare l'allarme è il numero ...

Ucraina, l'Ue finirà nel mirino dei russi. E Putin si prenderà i Paesi Baltici - Mentre Roma attacca Parigi e allontana l'ipotesi di un intervento diretto a Kiev, il generale ucraino Vadym Skibitsky non vede spiragli di vittoria senza l'Ue ...