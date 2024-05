Anita torna su Garibaldi | la stoccata dell’ex gieffina al compagno d’avventura ex amico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 4 maggio 2024)del Grande Fratello 8a parlare dell’amicizia naufragata tra lei e ilGiuseppeOlivieri non le manda a dire ea parlare, suoal Grande Fratello 8, Giuseppe. Lo fa dai microfoni di RDS Next, programma condotto dalle ex gieffine Martina Nasoni e Alessia Prete. La ragazza romana non ha risparmia il suo punto di vista sull’exdel reality. Proprio in nome dell’amicizia nei confronti di, dentro la casa di Cinecittà,aveva interrotto il suo flirt con l’attrice Beatrice Luzzi con la quale la ragazza romana non andava ...