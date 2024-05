Selezione Regione Campania 2024 per disoccupati con licenza media Lavoro di sorvegliante a tempo indeterminato

(Di sabato 4 maggio 2024)cerca tra i20 persone da impiegare come sorveglianti a Napoli con contratto afull time.

Istat: A marzo + 70 mila occupati in Italia (+425 mila in un anno). Tasso al 62,1%, nuovo record - Rispetto a febbraio, l’occupazione cresce di 70mila unità (+0,3%). Lo comunica l’Istat, diffondendo la stima provvisoria su occupati e disoccupati. Il numero degli occupati – 23 milioni 849mila – è ... Continua a leggere>>

Pronto soccorso, concorso flop in campania - Fuga dai pronto soccorso della campania: i medici che ci sono fanno il possibile per poter lasciare quanto prima, quelli che invece potrebbero essere assunti preferiscono non partecipare neppure ai ... Continua a leggere>>

L’ESERCITO DEI disoccupati - Crisi industriali e inoccupati TUTTI I NUMERI della crisi - 18:31:45 CASERTA. Le grandi crisi industriali, il mancato decollo dei poli manifatturieri e le difficoltà strutturali a trovare lavoro, fanno della provincia di Caserta una tra le realtà con il maggio ... Continua a leggere>>