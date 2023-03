Ultime Notizie – “Italia può essere grande produttore di e-fuel”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 29 marzo 2023) “Io credo che l’potràundicarburante sintetico perché stiamo investendo molto anche sull’idrogeno”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a Radio anch’io su Rai Radio 1 dopo l’approvazione del regolamento Ue sulle emissioni degli autoveicoli. Il ministro ricorda che due anni fa è cominciata la “battaglia per gli endotermici”, poi, “finalmente, è arrivata anche la Germania, con la Germania si è arrivati al motore endotermico con carburante sintetico e questo vale per tutti“. Sui biocarburanti “la valutazione a livello europeo è stata ‘in questo momento no’ perché fanno emissioni. Nella mia dichiarazione ho detto: noi non siamo soddisfatti per come è stata gestita, siamo contenti che c’è il motore endotermico, ci sta bene ...