Mobilità | confronti | esperienze e case history sul futuro sostenibile al primo ' Eco Festival'

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Milano è il simbolo di una città laboriosa e produttiva, che ha sempre accolto e fatto muovere le persone. Proprio qui, da oltre un secolo si dialoga in quella che una volta si chiamava Conferenza della Circolazione e del Traffico, oggi si chiama Mobilità, per permettere alle persone di muoversi facilmente e velocemente. Tanto che proprio a Milano l'Automobile Club ha contribuito a scegliere la mano da tenere, la destra, nella circolazione automobilistica. Ed è proprio per questo che è stata scelta Milano per presentare una manifestazione che parla di ecosostenibilità. Un tema che ci sta particolarmente a cuore". Così Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club Milano, ha dato il via alla conferenza di lancio di Eco- I Festival della Mobilità sostenibile

