Mannarino annuncia le date del tour estivo Corde 2023 | i biglietti

(Di mercoledì 29 marzo 2023)ledelin cui si esibirà nei principali festival e rassegne culturali del Paese, iledel, un nuovo imperdibile ciclo di appuntamenti estivi per seguire l’artista e percorrere un viaggio alla sua scoperta. Preceduto dalla prima edizione2013 e dalla seconda nel 2015, ilpartirà dalle duegiàte che si terranno a Roma, al Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone venerdì 16 e sabato 17 giugno. Si aggiungono poi i ...

Mannarino annuncia le date del tour Corde 2023, un nuovo ciclo di appuntamenti estivi per seguire l’artista e percorrere un viaggio alla sua scoperta. Preceduto dalla prima edizione Corde 2013 e dalla ...1' di lettura 29/03/2023 - A 10 anni dal primo tour “Corde”, Mannarino torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Per la terza volta, dopo ...