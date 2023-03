La svolta del governo | in Italia vietati tutti i cibi sintetici | multe fino a 60mila euro

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Grande soddisfazione per il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri che vieta gli alimenti e i mangimi. Sono norme che intendono tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare attraverso il divieto di produzione e commercializzazione di. Il divieto comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano sia i mangimi animali., forti sanzioni per chi viola In caso di violazione delle norme, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10.000a un massimo di 60.000, oppureal 10 per cento del fatturato totale annuo, con l’indicazione comunque di un tetto massimo, oltre alla confisca del prodotto illecito. Si prevedono ulteriori sanzioni ...