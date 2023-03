Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 29 marzo 2023 | Veronica ricatta Gloria

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 marzo 2023)Zanatta perderà completamente il controllo durante la puntata de Ilin onda mercoledì 29. La donna, dopo aver intercettato un dialogo compromettente tra Ezio e, ha iniziato a sospettare che i due abbiano intrapreso una relazione clandestina. La Zanatta, per avere la conferma definitiva, ha contattato l'albergo fuori Milano dove Colombo si è recentemente fermato per portare avanti una trattativa di lavoro. In questo modo,ha avuto la certezza che il compagno avesse trascorso la notte in compagnia di, ma ha deciso di non fare scenate all'uomo. La madre di Gemma, stando alledella soap opera di Rai 1, infatti, si scaglierà solamente contro la ...