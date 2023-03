Elly alla conquista del potere Pd tra furbizia e supercazzole

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La strategia d’attacco della neosegretaria mescola vetuste parole d’ordine di sinistra a visioni radicali della società. Un cocktail immaginifico, che accalappia consensi, in barbarealtà. Nel magico mondo diil liberismo diventa abominio, l’utero è in affitto, le case si requisiscono, la cannabis viene legalizzata, gli sbarchi non sono mai troppi, gli ecoterroristi vanno compresi. Dopo quasi tre lustri di «cacicchi» al, parole sue, Schlein è la nuova segretaria del Pd. «Sono una donna, amo un’altra donna, non sono una madre, ma non per questo sono meno donna» si presentava prima della fortunata corsa per le primarie. Bisessuale, ideologica, massimalista. La perfetta antitesi di Giorgia Meloni, la premier conservatrice. In poche settimane, la Parolaia arcobaleno ha confermato le attese. Sta portando il Pd in fondo a ...