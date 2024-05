A12 Chiusa per una notte entrata Civitavecchia Sud

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sulla A12 Roma-, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di domani venerdì 10 alle 5 di sabato 11 maggio, saràl’disud, verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare anord. Lo comunica Autostrade. (Com/Red/ Dire)

Sulla A12 Roma- Civitavecchia , per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di lunedì 11 alle 6 di martedì 12 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia Nord , in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di ...

L'autostrada A12 Roma-Civitavecchia all'altezza di Torrimpietra verso la Capitale è stata chiusa , per l' Incendio di un autocarro , che trasporta balle di fieno . Vigili del fuoco sul posto per le operazioni di segnimento.Continua a leggere

Sulla A12 Roma- Civitavecchia , per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 18 alle 6 di venerdì 19 aprile, sarà Chiusa l’ entrata di Civitavecchia sud, verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare a Civitavecchia nord. ...

Chiusa Civitavecchia Nord sulla A12 per 11 giorni, per una notte anche Santa Severa - chiusa civitavecchia Nord sulla A12 per 11 giorni, per una notte anche Santa Severa - Da oggi con orario 8-18 per le barriere laterali sui viadotti, dalle 23 di giovedì 9 alle 5 di venerdì 10 maggio tocca alla pavimentazione dello svincolo santaseverino Sulla A12 Roma-civitavecchia, al ...