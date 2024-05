Asta benefica di vini pregiati a Roma grazie a Operation Smile con Fondazione Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si chiama «In Auction Fors» ed è l'evento di beneficenza organizzato, a, dallaItalia Ets. L'iniziativa, che vede tra i collaboratori anche la, servirà a raccogliere fondi a sostegno dei programmi medici di, per assistere e curare i bambini nati con malformazioni del volto, come le labiopalatoschisi. L'evento è in programma a, martedì 14 maggio. In vendita lotti di 70 aziende viticole Idi circa 70 tra le migliori aziende italiane saranno battuti all', curata da Gelasio Gaetani, scrittore ed esperto di vino, al Cinema Barberini. Tra i lotti più prestigiosi ...