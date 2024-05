C’è la cronometro al Giro d’Italia 2024 | gli avversari di Filippo Ganna e la minaccia Pogacar…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) La condizione sembra ottima, un paio di segnali li ha già lanciati:finalmente si può mettere in proprio al, dopo aver lavorato tanto per il proprio capitano Geraint Thomas, l’azzurro della Ineos Grenadiers sarà il grande favorito dellaindividuale di domani. Settima tappa, da Foligno a Perugia: 40,6 chilometri contro le lancette, dei quali i primi trentaquattro saranno completamente pianeggianti, dunque ideali per gli specialisti puri. Poi però occhio al finale: 6 chilometri in salita, un primo strappo di un chilometri al 10% di pendenza media, poi ascesa costante al 4,4%. Il campione italiano partirà sì con i favori del pronostico, ma non è del tutto scontata la sua vittoria. Ci saranno infatti diversi rivali pronti a batterlo: a partire da ...