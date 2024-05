Schillaci - ‘donne del Sud devono aderire di più a screening’

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. - (Adnkronos Salute) - “Vorrei ricordare come in Italia, da tanti anni, lo screening per il tumore al seno rappresenta uno di quelli offerti gratuitamente dal Sistema sanitario nazionale, con un'adesione che, purtroppo, è molto variabile da regione a regione. È importante far capire all