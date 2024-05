Internazionali d’Italia 2024 | Gigante si aggiudica il derby azzurro - Zeppieri battuto in due set

(Di giovedì 9 maggio 2024) Matteosi prende il secondo turno aglidi Roma. Il classe 2002 ha superato nele romano Giulio, sconfitto in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-4.è partito forte nel primo set andando avanti di due break, mapiano piano ha recuperato lo svantaggio arrivando ad avere anche quattro set point sul 6-5. Il più giovane dei due azzurri è stato cinico ad annullare le chance ersi nettamente il tie break. Nel secondo set, dopo l’interruzione per pioggia, Matteo è stato ancora una volta più freddo, trovando il break decisivo nel decimo gioco. Prima vittoria a livello Atp per, che quindi onora al meglio la Wild Card ...

