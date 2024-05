Weekend a Roma | eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tra sole e rovesci primaverili inattesi, aoltre agliindoor si aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione! Glida fare coi bambini a(credits @Eventland) – Ilcorrieredellacitta.com Secondodi, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax.11 e domenica 12sono tantissime le occasioni aper vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di aprile sarà dedicato principalmente alla Race for the cure ...

Il primo Weekend di maggio è alle porte e dopo il ponte del 25 aprile e la Festa dei lavoratori, come possiamo trascorrere un nuovo fine settimana a Roma ? Di seguito alcune proposte per grandi e piccoli. Weekend a Roma : cosa fare nel primo fine ...

Piazza di Siena, viaggio 'green' tra tempo e arte, e un passo verso Fondazione Villa Borghese - Piazza di Siena, viaggio 'green' tra tempo e arte, e un passo verso Fondazione Villa Borghese - di spicco nella fitta agenda di grandi eventi internazionali della Capitale - torna ad illuminare l'affresco planetario degli sport equestri con la 91esima edizione del Concorso ippico internazionale ...

Superbonus, Giorgetti: “Crediti spalmati su 10 anni per ridurre il deficit/pil di 2,4 miliardi”. L’obbligo sarà in parte retroattivo - Superbonus, Giorgetti: “Crediti spalmati su 10 anni per ridurre il deficit/pil di 2,4 miliardi”. L’obbligo sarà in parte retroattivo - Il giorno dopo l’annuncio che spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni diventerà obbligatorio iniziano a delinearsi i contorni della decisione del governo. Il sottosegretario dell’Economia Federic ...

