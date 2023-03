“Visioni per un futuro presente” | in due mostre il percorso di trasformazione di Bergamo e Brescia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : 'Mi hanno sempre attratto persone capaci di andare controcorrente. Persone capaci di raccontare storie, di mostrare… - team_world : Vi ricordiamo che per domani sono state organizzate delle visioni di gruppo per vivere #AllOfThoseVoicesItalia insi… - paoladegli2022 : RT @RaiTre: 'Mi hanno sempre attratto persone capaci di andare controcorrente. Persone capaci di raccontare storie, di mostrare visioni alt… - frapuzzu : RT @RaiTre: 'Mi hanno sempre attratto persone capaci di andare controcorrente. Persone capaci di raccontare storie, di mostrare visioni alt… - ivanacuscito72 : RT @RaiTre: 'Mi hanno sempre attratto persone capaci di andare controcorrente. Persone capaci di raccontare storie, di mostrare visioni alt… -

... pochi giorni prima della "Notte dei lunghi coltelli", in cui morironomano delle SS almeno un ...(Giovanni Cordì) e l'industriale Gustav Krupp (Antonio Anzilotti De Nitto) hanno strategie e...... e come tale è inevitabilmente attraversata dai pregiudizi, le passioni, le ideologie, le "del mondo" degli uomini e le donne del nostro tempo. Ma non è forse questa una buona ragionenon ......usati sempre più spesso come un'arma impropria da brandire nell'ambito di scontri tra... cioè come soggetti portatori di autonoma dignità e mai come mezzi", ricordavaesempio il politologo ...

«Visioni per un futuro presente», doppia mostra a Brescia e a Bergamo Giornale di Brescia

Scienza e tecnologia d’avanguardia, da una parte. E, dall’altra, profonda sensibilità per le relazioni tra emozioni artistiche e reazioni terapeutiche. Inedite visioni di nuove sintesi culturali. A ...Nella visione di Xi sulle Nuove Vie della Seta la Cina avrebbe dovuto investire più di 1.300 miliardi di dollari per realizzare duemila infrastrutture disseminate in un centinaio di Paesi. Molti ...