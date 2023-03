VIDEO – Inzaghi attende il resto del gruppo in vista della Fiorentina | TG Inter-News 28/03/2023 (Di martedì 28 marzo 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus sulle dichiarazioni di Hakan Calhanoglu, ma anche le ultime partite dei nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali e la preparazione ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Fiorentina. TG IN NERAZZURRO ? La sosta nazionali volge al termine con le ultime partite dei nerazzurri impegnati. Buona prestazione anche di Denzel Dumfries con l’Olanda dopo le ultime uscite poco convincenti con l’Inter. Simone Inzaghi attende tutto il gruppo al completo e prepara la sfida con la ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus sulle dichiarazioni di Hakan Calhanoglu, ma anche le ultime partite dei nerazzurri impegnati con le rispettive nazionali e la preparazione ad Appiano Gentile insfida contro la. TG IN NERAZZURRO ? La sosta nazionali volge al termine con le ultime partite dei nerazzurri impegnati. Buona prestazione anche di Denzel Dumfries con l’Olanda dopo le ultime uscite poco convincenti con l’. Simonetutto ilal completo e prepara la sfida con la ...

